Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 83 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen belegten ein besser als erwartetes organisches Umsatzwachstum und gäben erste Hinweise, dass der Softdrinkhersteller nach längerer Zeit zu einem ausgewogeneren Wachstum zurückkehren könnte, schrieb Lauren Lieberman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 78,35
|
Abst. Kursziel*:
8,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 78,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,17%
|
Analyst Name::
Lauren Lieberman
|
KGV*:
-
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