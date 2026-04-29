Coca-Cola Aktie
|67,19EUR
|-0,39EUR
|-0,58%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nik Modi attestierte dem Getränkehersteller am Dienstagabend starke Zahlen. Er sieht darin seine Meinung bekräftigt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um sich im herausfordernden Konjunkturumfeld zu behaupten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 87,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 78,35
|
Abst. Kursziel*:
11,04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 78,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,72%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
29.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
29.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 92 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26
|Coca-Cola-Aktie steigt deutlich: Solider Jahresauftakt sorgt für Kursplus (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.04.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)