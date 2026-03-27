Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Essenslieferdienst stünden weiterhin strategische Überprüfungen im Mittelpunkt, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Einschätzung der vorgelegten Jahreszahlen. Deren Glanzlicht sei neben dem Ausblick auf das Jahr 2026 der bereinigte Free Cashflow gewesen. Sie erwartet in den nächsten Monaten weitere Neuigkeiten rund um die Monetarisierung von Vermögenswerten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15,72 €
|
Abst. Kursziel*:
65,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
15,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,27%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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