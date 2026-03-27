Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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27.03.2026 11:34:50

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Essenslieferdienst stünden weiterhin strategische Überprüfungen im Mittelpunkt, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Einschätzung der vorgelegten Jahreszahlen. Deren Glanzlicht sei neben dem Ausblick auf das Jahr 2026 der bereinigte Free Cashflow gewesen. Sie erwartet in den nächsten Monaten weitere Neuigkeiten rund um die Monetarisierung von Vermögenswerten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15,72 € 		Abst. Kursziel*:
65,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70,27%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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