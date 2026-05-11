Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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11.05.2026 13:50:19

Delivery Hero Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Aktuelle Quartalsergebnisse von Jahez deuteten darauf hin, dass der Essenslieferdienst mit seiner Marke HungerStation in Saudi-Arabien Marktanteile gewinne, schrieb Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,00 € 		Abst. Kursziel*:
61,36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,81%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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