ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Michael Werner beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Fragen, die Anleger im Rahmen einer Konferenz-Saison an Vermögensverwalter sowie Börsen- oder Plattformbetreiber stellen könnten. Seine Favoriten in der Branche der Vermögensverwaltungen lauten Amundi, Schroders und Man Group. Abrdn erwähnte er negativ mit einer Verkaufsempfehlung./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 16:56 / GMT



