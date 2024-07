ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er sei positiv gestimmt für Hersteller von analogen Chips, da der Zyklus in diesem Bereich wohl die Talsohle erreicht habe, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterindustrie. Selektiv sei er für Chipindustrieausrüster und negativ gestimmt für Anbieter von Telekom-Technologie. Infineon und STMicro empfiehlt er angesichts des Wendepunkts bei Industriehalbleitern und wegen der ihm zufolge übertriebenen China-Bedenken zum Kauf. Die beiden Aktien sind seine "Top Picks"./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 16:51 / GMT



