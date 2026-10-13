JPMorgan Chase Aktie
|299,40EUR
|-0,35EUR
|-0,12%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 370,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 335,50
|
Abst. Kursziel*:
10,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 335,01
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,44%
|
Analyst Name::
Gerard Cassidy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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11:42
|Goldman and JPMorgan to report on trading slowdown as earnings season kicks off (Financial Times)
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12.10.26
|Ausblick: JPMorgan Chase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.10.26
|JPMorgan bets on European asset management growth (Financial Times)
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11.10.26
|JPMorgan bets on European asset management growth (Financial Times)
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07.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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06.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
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|15:21
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|RBC Capital Markets
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|Barclays Capital
|04.05.26
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|RBC Capital Markets
|14.04.26
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|Barclays Capital
|01.04.26
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|Barclays Capital
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
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|14.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|304,10
|1,45%
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|15:21
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|RBC Capital Markets
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.