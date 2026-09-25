JPMorgan Chase Aktie
|298,45EUR
|1,25EUR
|0,42%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan vor Zahlen von 370 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fundamentale Lage des Bankensektors dürfte insgesamt günstig bleiben, schrieb David Chiaverini am Mittwoch mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal. Das Wachstum der Kredite und die Dynamik der Nettozinsmargen könnten etwas abnehmen, aber das ändere nichts an der positiven Einschätzung./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 365,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 338,56
|
Abst. Kursziel*:
7,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 339,90
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,38%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|298,45
|0,42%
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|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
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|Deutsche Bank AG
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|Airbus Hold
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|Shell Neutral
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