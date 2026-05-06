JPMorgan Chase Aktie
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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die US-Bank transferiere ihr US-Konsumenten-Geschäftsmodell nach Europa - mit einem rein digitalen Ansatz, schrieb Jason Goldberg am Dienstagabend. Neben Deutschland sieht er dafür auch Chancen in Frankreich, Italien und Spanien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
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Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
$ 391,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 309,40
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Abst. Kursziel*:
26,37%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 315,44
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Abst. Kursziel aktuell:
23,95%
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Analyst Name::
Jason Goldberg
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KGV*:
-