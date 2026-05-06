LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die US-Bank transferiere ihr US-Konsumenten-Geschäftsmodell nach Europa - mit einem rein digitalen Ansatz, schrieb Jason Goldberg am Dienstagabend. Neben Deutschland sieht er dafür auch Chancen in Frankreich, Italien und Spanien./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:05 / GMT



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