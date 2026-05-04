JPMorgan ChaseCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Aus dem vierteljährlichen Finanzbericht, den die US-Großbank bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht habe, seien keine Überraschungen zu entnehmen gewesen, schrieb Gerard Cassidy in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 309,15
|
Abst. Kursziel*:
6,74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 308,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,11%
|
Analyst Name::
Gerard Cassidy
|
KGV*:
-
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|15:31
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
