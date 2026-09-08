JPMorgan Chase Aktie
|305,75EUR
|-3,30EUR
|-1,07%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan mit einem Kursziel von 370 US-Dollar auf "Hold" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung für die großen und mittelgroßen US-Banken veröffentlichte David Chiaverini erstmals Ergebnisschätzungen (EPS) für das Jahr 2028. Die Fundamentaldaten sollten trotz des nachlassenden Rückenwinds gesund bleiben und eine weitere Steigerung der Profitabilität belegen, so seine Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 370,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 358,64
|
Abst. Kursziel*:
3,17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 358,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,17%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
|
KGV*:
-
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|04.05.26
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|RBC Capital Markets
|14.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|305,75
|-1,07%
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|Heidelberg Materials Buy
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|10:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
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|06:49
|UniCredit Overweight
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