LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Quartalsgewinn sei höher gewesen dank des Handelsgeschäfts und des Investmentbanking, schrieb Jason Goldberg am Dienstag nach erstem Blick auf die Quartalszahlen. Auch die Kosten seien allerdings höher als erwartet gewesen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:07 / GMT



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