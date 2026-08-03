JPMorgan Chase Aktie
|308,45EUR
|2,30EUR
|0,75%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 350 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe ein solides zweites Quartal abgeliefert, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie zu großen und mittelgroßen US-Banken. Er erinnerte zudem daran, dass JPMorgan die Prognose für die Nettozinserträge erhöht hatte - und wegen höherer Ertragserwartungen auch die Kostenprognose. Die Kreditqualität sei solide geblieben, ergänzte er./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 370,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 351,79
|
Abst. Kursziel*:
5,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 351,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,18%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|307,85
|0,56%
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