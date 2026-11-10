NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Insgesamt bezeichnet er das Quartal als ordentlich. Der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.