Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach einer genaueren Betrachtung der Resultate des dritten Quartals von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben senkte am Dienstag vor allen die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028. Grund seien niedrigere Margen in der Sparte ITS wegen des härteren Wettbewerbsumfeldes. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es beim Kaufvotum./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,84 €
|
Abst. Kursziel*:
42,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,47%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
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21.10.26
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Analysen zu Jungheinrich AG
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