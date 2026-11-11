HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach einer genaueren Betrachtung der Resultate des dritten Quartals von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben senkte am Dienstag vor allen die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028. Grund seien niedrigere Margen in der Sparte ITS wegen des härteren Wettbewerbsumfeldes. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es beim Kaufvotum./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:54 / GMT

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