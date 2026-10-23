Kering Aktie
|192,72EUR
|-24,68EUR
|-11,35%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag nach dem Bericht des Luxusartikel-Herstellers. Den Rückgang im Gucci-Einzelhandel habe der Großhandel ausgeglichen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sector Perform
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
213,50 €
|
Abst. Kursziel*:
21,78%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
192,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,91%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|192,72
|-11,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG