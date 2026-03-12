Kering Aktie
|255,75EUR
|-3,90EUR
|-1,50%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. In einem Gespräch mit dem Konzernchef Luca de Meo habe dieser sich stolz gezeigt, den Luxusgüterkonzern zu führen, schrieb Chiara Battistini am Mittwochabend. Er glaube an die Kraft im Hause und habe eine Passion für dessen Marken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Underweight
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
259,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,34%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
255,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,15%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
