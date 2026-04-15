NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Bei der Marke Gucci mache der Luxusgüterkonzern langsam Fortschritte, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Anlegerfokus sei bereits auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag gerichtet./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.