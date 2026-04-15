Kering Aktie
|252,50EUR
|-13,50EUR
|-5,08%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
15.04.2026 08:05:04
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Bei der Marke Gucci mache der Luxusgüterkonzern langsam Fortschritte, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Anlegerfokus sei bereits auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag gerichtet./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Underweight
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
281,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,56%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
252,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,93%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|08:05
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|08:05
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|07:47
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|252,50
|-5,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:47
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:27
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:29
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:30
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|13:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|12:42
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:34
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:53
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:04
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|10:03
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital