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WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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17.06.2026 10:11:33

Kering Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Im Luxussegment Mode und Lederwaren tauchten ernst zu nehmende chinesische Wettbewerber auf, schrieb Luca Solca in einer Sektorstudie am Mittwoch. Die Größeren unter ihnen arbeiteten daran, die Lücke zu den etablierten Anbietern in puncto Markenwahrnehmung und Vertrieb zu schließen. Im Segment Lederwaren platzierten sich Chinas Hersteller zwischen den High-End-Luxusmarken und dem Massenmarkt. Ihre Produkte zeichneten sich durch Qualität, Design und erschwingliche Preise aus./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 11:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Market-Perform
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
266,40 € 		Abst. Kursziel*:
-17,42%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
266,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,49%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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