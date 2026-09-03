Kering Aktie
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WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zum aktuellen Geschäft und der derzeitigen Nachfrage nach den Marken habe es keine Kommentare gegeben, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Luxuskonzern in London. Im Fokus habe vielmehr der Umbruch unter dem neuen Chef Luca De Meo gestanden. Die neue Strategie stecke noch in den Kinderschuhen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Underweight
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
248,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,41%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
244,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,87%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
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