Die Erste Group hat ihre Bewertung für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Gleichzeitig steigerte Analystin Vladimira Urbankova in ihrer neuesten Studie ihr Kursziel für die Titel von 87,5 Euro auf 118,5 Euro. Zum Vergleich: Die Aktien hatten am Montag an der Wiener Börse bei 102,40 Euro geschlossen.

Das Unternehmen habe nicht nur die Sorgen um die Hygiene-Austria-Affäre abgeschüttelt, sondern sei "nach der jüngsten Kurskorrektur der verbesserte Ausblick nicht zur Gänze eingepreist", schrieb Urbankova.

Für das Geschäftsjahr 2021 sehen die Erste-Experten einen starke Erholung. Der erwartete Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) soll bei 218,7 Mio. Euro liegen. Die Nettogewinnschätzung wurde von 56,5 auf 112 Mio. Euro verdoppelt.

Das erwartete Ergebnis je Aktie für 2021 liegt nun bei 4,22 (bisher: 2,13) Euro, für 2022 werden 7,47 (bisher: 5,48) Euro erwartet und für 2023 sind es 8,71 (bisher 8,25) Euro. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für 2021 und 2022 auf jeweils 1,00 bzw. 2,50 Euro. Für 2023 sollen 3,00 Euro ausgeschüttet werden.

Analysierendes Institut Erste Group

