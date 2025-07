NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Michael Aspinall lobte am Donnerstag vor allem die gute Kostenkontrolle des Nutzfahrzeugherstellers. Alles in allem seien die Ergebnisse besser als befürchtet ausgefallen. Dies sollte für etwas Erleichterung sorgen./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



