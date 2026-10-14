LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|388,15EUR
|4,15EUR
|1,08%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Dass der Luxusgütersektor im Allgemeinen und LVMH im Besonderen zu kämpfen haben, sollte niemanden mehr überraschen, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Superzyklus im Luxussegment sei vorbei, die Nachfrage ist instabil geworden und reagiere empfindlicher auf externe Ereignisse. LVMH und die Branche insgesamt müssten letztendlich ihre Kapitalallokationspolitik neu ausrichten und akzeptieren, dass sich das künftige Wachstum von dem der Vergangenheit unterscheiden werde./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
420,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
390,70 €
|
Abst. Kursziel*:
7,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
388,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,21%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|387,15
|0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|PNE Buy
|Warburg Research
|13:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13:13
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:11
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:04
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.