LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngste Erholung der Aktien des Luxuskonzerns spiegele eine zunehmende Übereinstimmung der Marktteilnehmer mit der Bewertung wider, schrieb James Grzinic in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Man habe die Schätzungen für 2027 allerdings nach unten korrigiert und liege dabei unter den Konsensprognosen. Hintergrund seien anhaltend ungünstige Rahmenbedingungen für die Nachfrage./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
415,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
407,95 €
|
Abst. Kursziel*:
1,73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
404,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,49%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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