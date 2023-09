LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re vor dem traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo von 387 auf 394 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Investoren wollten klare Signale, dass der gute Lauf des Rückversicherungsmarktes bis ins Jahr 2025 anhalten werde, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er bezweifle allerdings, dass die Rückversicherungsprämien angesichts der verbesserten Renditen der Konzerne weiter stark steigen können. Dem gegenüber stehe allerdings eine wohl weiterhin starke Kapitaldisziplin der Unternehmen. Insgesamt verdienten die Aktien von Rückversicherern in Relation zu ihren Gewinnen höhere Bewertungen, allerdings könnte die gute Stimmung der Anleger durchaus nachlassen./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 04:10 / GMT



