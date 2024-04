NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis nach Quartalszahlen und Prognoseerhöhung von 105 auf 110 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Momentum des Schweizer Pharmakonzerns dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Leukämie-Medikament Scemblix könne nach Erfolgen in der Phase-III-Studie der nächste Kurstreiber werden./niw/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 14:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.