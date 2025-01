NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 560 auf 600 dänische Kronen angehoben. Analyst Florent Cespedes verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zunächst darauf, dass die Aktien seit ihrem Rekordhoch im Juni 2024 um 40 Prozent gefallen seien. Durch diese Entwicklung sei die Bewertung wieder verlockender geworden, zumal es noch Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der Fettleibigkeit gebe./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 15:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 16:47 / UTC



