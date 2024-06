NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer hauseigenen Strategiekonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon zog in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu US-Chipwerten ein Fazit von jüngsten Treffen mit sieben hochrangigen Konzernvertretern. Im Kern sei über das kurzfristige Nachfrageumfeld gesprochen worden, aber auch über langfristige strukturelle Trends und die Gründe, warum Anleger in bestimmte Aktien investieren sollten. Zu Nvidia schrieb er, die Möglichkeiten mit Produkten für Rechenzentren seien enorm. Das Stadium dieses Zyklus sei früh und erhebliche Steigerungen noch möglich./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 03:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 03:34 / UTC



