NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4900 Pence belassen. Die langfristigen Förderziele des Bergbaukonzerns blieben trotz Änderungen beim Projekt Oyu Tolgoi (OT) in der Mongolei unverändert, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sinke durch die Änderungen in geringem Maß die Bewertung des Projekts, und zudem erhöhe sich das Risiko, die Zielkapazitäten bis 2028 zu erreichen./rob/ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 06:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 06:01 / EDT



