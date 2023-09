MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen des Anbieters von Immobilieninvestments dürfte sich im laufenden Jahr wenig verändert entwickeln, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts einer Konferenz seines Hauses. Verbesserungen am Markt für Immobilientransaktionen erwarte der Finanzvorstand von Patrizia im zweiten Halbjahr 2023 nicht mehr. Erst in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres erhoffe er sich eine Belebung./mf/zb



