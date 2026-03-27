PORR Aktie

33,75EUR -0,80EUR -2,32%
PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 08:52:00

PORR accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Porr von "Buy" auf "Accumulate" hinunter gesetzt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger hingegen nach den Viertquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 34,5 auf 39,5 Euro nach oben revidiert.

Die aktualisierten Einschätzungen begründete der Analyst mit der deutlichen Verbesserung der Rentabilität von Porr. Eine strengere Kostendisziplin und gesicherte Energiepreise würden eine höhere Margenumwandlung ermöglichen. Zudem führe der verbesserte operative Ausblick "zu einer erheblichen Stärkung der Finanzlage des Unternehmens". Insgesamt deuten die Korrekturen auf ein widerstandsfähigeres Ergebnisprofil und eine deutlich stärkere Bilanz hin als zuvor erwartet, so Marschallinger.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 3,35 (statt bisher 3,13) Euro für 2026, 3,76 (statt 3,52) Euro für 2027 sowie 4,06 für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 (statt bisher 1,00) Euro für 2026, 1,40 (statt 1,10) Euro für 2027 und 1,50 Euro für 2028.

Am Donnerstag haben die Porr-Titel an der Wiener Börse bei 34,55 Euro geschlossen.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/szk

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0014 2026-03-27/08:52

Zusammenfassung: PORR AG accumulate
Unternehmen:
PORR AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
34,55 € 		Abst. Kursziel*:
14,33%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
33,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,26%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PORR AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PORR AG

mehr Analysen
08:52 PORR accumulate Erste Group Bank
06.03.26 PORR Hold Warburg Research
05.03.26 PORR buy Warburg Research
10.12.25 PORR buy Warburg Research
25.11.25 PORR accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PORR AG 33,75 -2,32% PORR AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:52 PORR accumulate Erste Group Bank
08:35 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:30 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
08:30 L'Oréal Overweight Barclays Capital
08:29 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
08:29 Danone Overweight Barclays Capital
08:29 Unilever Overweight Barclays Capital
08:29 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:27 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 Symrise Equal Weight Barclays Capital
07:48 Ryanair Buy UBS AG
07:48 easyJet Buy UBS AG
07:48 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
07:47 AIR France-KLM Neutral UBS AG
07:47 Lufthansa Buy UBS AG
07:43 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:41 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:39 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:36 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:31 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Linde Halten DZ BANK
26.03.26 Kontron Kaufen DZ BANK
26.03.26 Nutrien Sell UBS AG
26.03.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
26.03.26 LANXESS Sell UBS AG
26.03.26 Evonik Neutral UBS AG
26.03.26 BASF Neutral UBS AG
26.03.26 K+S Sell UBS AG
26.03.26 Bayer Buy UBS AG
26.03.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
26.03.26 Givaudan Neutral UBS AG
26.03.26 Symrise Buy UBS AG
26.03.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
26.03.26 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
26.03.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen