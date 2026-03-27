Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Porr von "Buy" auf "Accumulate" hinunter gesetzt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger hingegen nach den Viertquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 34,5 auf 39,5 Euro nach oben revidiert.

Die aktualisierten Einschätzungen begründete der Analyst mit der deutlichen Verbesserung der Rentabilität von Porr. Eine strengere Kostendisziplin und gesicherte Energiepreise würden eine höhere Margenumwandlung ermöglichen. Zudem führe der verbesserte operative Ausblick "zu einer erheblichen Stärkung der Finanzlage des Unternehmens". Insgesamt deuten die Korrekturen auf ein widerstandsfähigeres Ergebnisprofil und eine deutlich stärkere Bilanz hin als zuvor erwartet, so Marschallinger.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 3,35 (statt bisher 3,13) Euro für 2026, 3,76 (statt 3,52) Euro für 2027 sowie 4,06 für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 (statt bisher 1,00) Euro für 2026, 1,40 (statt 1,10) Euro für 2027 und 1,50 Euro für 2028.

Am Donnerstag haben die Porr-Titel an der Wiener Börse bei 34,55 Euro geschlossen.

Analysierendes Institut Erste Group

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rst/szk

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

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