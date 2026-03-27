PORR Aktie
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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
PORR accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Porr von "Buy" auf "Accumulate" hinunter gesetzt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger hingegen nach den Viertquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 34,5 auf 39,5 Euro nach oben revidiert.
Die aktualisierten Einschätzungen begründete der Analyst mit der deutlichen Verbesserung der Rentabilität von Porr. Eine strengere Kostendisziplin und gesicherte Energiepreise würden eine höhere Margenumwandlung ermöglichen. Zudem führe der verbesserte operative Ausblick "zu einer erheblichen Stärkung der Finanzlage des Unternehmens". Insgesamt deuten die Korrekturen auf ein widerstandsfähigeres Ergebnisprofil und eine deutlich stärkere Bilanz hin als zuvor erwartet, so Marschallinger.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 3,35 (statt bisher 3,13) Euro für 2026, 3,76 (statt 3,52) Euro für 2027 sowie 4,06 für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 (statt bisher 1,00) Euro für 2026, 1,40 (statt 1,10) Euro für 2027 und 1,50 Euro für 2028.
Am Donnerstag haben die Porr-Titel an der Wiener Börse bei 34,55 Euro geschlossen.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/szk
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0014 2026-03-27/08:52
|Zusammenfassung: PORR AG accumulate
|
Unternehmen:
PORR AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
39,50 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
34,55 €
|
Abst. Kursziel*:
14,33%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
33,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,26%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PORR AG
|
26.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|Porr legte 2025 Gewinnsprung hin (APA)
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26.03.26
|Schwacher Handel: ATX in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.03.26
|Handel in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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24.03.26
|ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX nachmittags (finanzen.at)
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24.03.26
|Keine Impulse: ATX zum Handelsstart unentschlossen (finanzen.at)
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23.03.26
|Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
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|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
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|Warburg Research
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|PORR Hold
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|UBS AG
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|Givaudan Neutral
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