Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr nach den Neunmonatszahlen des laufenden Geschäftsjahres bestätigt. Das Kursziel liegt unverändert bei 37,00 Euro. Der analysierende Experte Philipp Kaiser erwartet für die folgenden Quartale eine weiter steigende Profitabilität.
Mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe Porr auch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert. "Die EBIT-Prognose entsprach unseren Erwartungen, die Umsatzprognose lag knapp unter unserer Schätzung", erklärt der Analyst.
Beim Gewinn je Aktie erwartet der Warburg-Analyst 2,65 Euro für 2025 sowie 2,83 bzw. 3,21 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,99 Euro für 2025 sowie 1,05 bzw. 1,11 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Mittwoch zu Mittag notierten die Porr-Aktien bei 31,00 Euro.
Analysierendes Institut Warburg Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/ste
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0052 2025-12-10/12:42
Unternehmen:
PORR AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
buy
Analyst Name::
Philipp Kaiser
