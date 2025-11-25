Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Porr von "Accumulate" auf "Buy" nach oben gesetzt. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Kursziel nach den Drittquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 33,8 auf 34,5 Euro nach oben revidiert.

Die Hochstufung der Aktie begründete der Analysten mit der attraktiven Bewertung der Porr-Titel nach den jüngsten Kursrückgängen wegen Gewinnmitnahmen. Die Zahlen für das abgelaufenen Jahresviertel hatten die Erwartungen zudem übertroffen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,60 Euro für 2025, sowie 3,13 bzw. 3,52 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,90 Euro für 2025, sowie 1,00 bzw. 1,10 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montag haben die Porr-Titel an der Wiener Börse bei 28,90 Euro geschlossen.

Analysierendes Institut Erste Group

