PORR Aktie

29,55EUR 0,65EUR 2,25%
PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

25.11.2025 08:55:00

PORR accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Porr von "Accumulate" auf "Buy" nach oben gesetzt. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Kursziel nach den Drittquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 33,8 auf 34,5 Euro nach oben revidiert.

Die Hochstufung der Aktie begründete der Analysten mit der attraktiven Bewertung der Porr-Titel nach den jüngsten Kursrückgängen wegen Gewinnmitnahmen. Die Zahlen für das abgelaufenen Jahresviertel hatten die Erwartungen zudem übertroffen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,60 Euro für 2025, sowie 3,13 bzw. 3,52 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,90 Euro für 2025, sowie 1,00 bzw. 1,10 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montag haben die Porr-Titel an der Wiener Börse bei 28,90 Euro geschlossen.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/ger

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0009 2025-11-25/08:55

Zusammenfassung: PORR AG accumulate
Unternehmen:
PORR AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
28,90 € 		Abst. Kursziel*:
19,38%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
29,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,95%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

