PORR Aktie
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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
PORR buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 40,00 Euro für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr bestätigt. "Porr startete mit einem Rekordauftragsbestand von 9 Mrd. Euro in das Jahr 2026", schreiben die Berenberg-Analysten in ihrem Bericht.
Kurzfristig scheine das Bauunternehmen aufgrund seiner Kostenabsicherung vor wesentlichen Preissteigerungen geschützt zu sein, doch ein anhaltender Anstieg der Inputkosten stelle ein Risiko dar, erklärt Analyst Andreas Wolf. Dank seiner Skaleneffekte und seines umfassenden Leistungsangebots entlang der gesamten Bauwertschöpfungskette sei das Unternehmen aber bestens aufgestellt, um sich um Großprojekte zu bewerben.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für die Porr 3,11 Euro für 2026 sowie 3,20 bzw. 3,23 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,12 Euro für 2025, auf 1,17 Euro für 2027 sowie 1,16 Euro für 2028.
Am Montagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit 33,95 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/mik
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0031 2026-03-30/10:27
|Zusammenfassung: PORR AG buy
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Unternehmen:
PORR AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
40,00 €
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Rating jetzt:
buy
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Kurs*:
34,05 €
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Abst. Kursziel*:
17,47%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
34,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
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Analyst Name::
Andreas Wolf
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KGV*:
-
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