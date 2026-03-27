PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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27.03.2026 09:28:00

PORR buy

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Empfehlung für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr nach den jüngsten Viertquartalszahlen 2025 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Philipp Kaiser bei 43,00 Euro belassen.

Der EBIT-Anstieg um 24 Prozent bei einem Umsatzwachstum von lediglich 1,7 Prozent unterstreiche die außergewöhnliche Kostendisziplin und deute auf eine mögliche weitere Senkung der Aufwendungen für Zulieferer und Material hin, begründete der Analyst seine Empfehlung. "Ein Trend, der bereits in der Berichterstattung für die ersten neun Monate 2025 erkennbar war." Der starke Auftragsbestand sichere die Planungssicherheit für mehr als ein Jahr und mindere damit das Umsatzrisiko für 2026.

Beim Gewinn je Aktie erwartet der Warburg-Analyst weiterhin 3,16 für 2026 sowie 3,54 Euro bzw. 3,74 Euro für 2027 bzw. 2028. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 1,17 Euro für 2026 sowie 1,23 bzw. 1,30 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Freitag notierten die Porr-Aktien kurz nach Handelsstart an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,32 Prozent bei 33,75 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/mik

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0023 2026-03-27/09:28

Zusammenfassung: PORR AG buy
Unternehmen:
PORR AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
33,60 € 		Abst. Kursziel*:
27,98%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
33,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,17%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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