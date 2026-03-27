PORR Aktie
|33,60EUR
|-0,95EUR
|-2,75%
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
PORR buy
Die Analysten von Warburg Research haben ihre Empfehlung für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr nach den jüngsten Viertquartalszahlen 2025 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Philipp Kaiser bei 43,00 Euro belassen.
Der EBIT-Anstieg um 24 Prozent bei einem Umsatzwachstum von lediglich 1,7 Prozent unterstreiche die außergewöhnliche Kostendisziplin und deute auf eine mögliche weitere Senkung der Aufwendungen für Zulieferer und Material hin, begründete der Analyst seine Empfehlung. "Ein Trend, der bereits in der Berichterstattung für die ersten neun Monate 2025 erkennbar war." Der starke Auftragsbestand sichere die Planungssicherheit für mehr als ein Jahr und mindere damit das Umsatzrisiko für 2026.
Beim Gewinn je Aktie erwartet der Warburg-Analyst weiterhin 3,16 für 2026 sowie 3,54 Euro bzw. 3,74 Euro für 2027 bzw. 2028. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 1,17 Euro für 2026 sowie 1,23 bzw. 1,30 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Freitag notierten die Porr-Aktien kurz nach Handelsstart an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,32 Prozent bei 33,75 Euro.
Analysierendes Institut Warburg Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/mik
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0023 2026-03-27/09:28
|Zusammenfassung: PORR AG buy
|
Unternehmen:
PORR AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
33,60 €
|
Abst. Kursziel*:
27,98%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
33,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,17%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PORR AG
|
10:05
|ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:31
|Börse Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Porr legte 2025 Gewinnsprung hin (APA)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: ATX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|Handel in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
|09:28
|PORR buy
|Warburg Research
|08:52
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|09:28
|PORR buy
|Warburg Research
|08:52
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|09:28
|PORR buy
|Warburg Research
|05.03.26
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|20.11.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|PORR AG
|33,75
|-2,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|PORR buy
|Warburg Research
|08:54
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|08:45
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|08:43
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:42
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:35
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:30
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08:30
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08:29
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:27
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Ryanair Buy
|UBS AG
|07:48
|easyJet Buy
|UBS AG
|07:48
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07:47
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|07:47
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:43
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG