QIAGEN Aktie
|45,16EUR
|0,76EUR
|1,70%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen von 47 auf 52 US-Dollar in etwa auf das Niveau der Übernahmeofferte des Finanzinvestors EQT erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kaufgebot könne die siebenjährige Übernahmesaga um den Laborausrüster endlich ihrem Ende entgegengehen, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er halte es für unwahrscheinlich, dass das Qiagen-Management ein Angebot von über 50 US-Dollar je Aktie ablehnen wird./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|45,15
|1,67%
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|Jefferies & Company Inc.
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|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
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|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK