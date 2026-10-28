QIAGEN Aktie

45,17EUR 0,11EUR 0,23%
QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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28.10.2026 09:56:55

QIAGEN Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Luke Sergott begrüßt die geplante Übernahme durch EQT. Der Gebotspreis liege mit 55 Dollar sehr nahe an seinem Kursziel, schrieb er am Dienstag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
45,13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luke Sergott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. 45,16 0,22% QIAGEN N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:15 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:12 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:11 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
09:55 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:46 pbb Hold Deutsche Bank AG
09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:14 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:05 Ryanair Underperform Oddo BHF
08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
08:04 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:29 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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