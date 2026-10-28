QIAGEN Aktie
|45,17EUR
|0,11EUR
|0,23%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
28.10.2026 09:56:55
QIAGEN Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Luke Sergott begrüßt die geplante Übernahme durch EQT. Der Gebotspreis liege mit 55 Dollar sehr nahe an seinem Kursziel, schrieb er am Dienstag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
45,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luke Sergott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Milliarden-Übernahme: EQT willl QIAGEN kaufen - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
22.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
22.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.10.26
|Analyse: DZ BANK senkt QIAGEN-Aktie auf Halten herab (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|45,16
|0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)