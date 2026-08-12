QIAGEN Aktie
|36,64EUR
|-0,30EUR
|-0,81%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese hätten etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Wachstumssäulen" des Spezialisten für Probenvorbereitung und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik entwickelten sich deutlich besser als das Konzernwachstum./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Kaufen
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
36,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
36,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
11.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|12:52
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|36,62
|-0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:13
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:41
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11:40
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:39
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:39
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:38
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:36
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11:32
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:18
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11:08
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:57
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:04
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:52
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:45
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|GFT Buy
|Warburg Research
|09:38
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG