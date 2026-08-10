QIAGEN Aktie
|38,07EUR
|1,67EUR
|4,59%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine operative Verbesserung des Diagnostikspezialisten, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal seien eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|38,32
|5,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:27
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|16:26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|15:31
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|11:22
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.