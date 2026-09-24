QIAGEN Aktie
|38,58EUR
|0,35EUR
|0,92%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich der Diagnostikkonzern dem oberen Ende der angepeilten Zielspanne nähert. Im Mittelpunkt stünden Aussagen zu laufenden strategischen Überprüfungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,67 €
|
Abst. Kursziel*:
21,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,82%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
12:26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:31
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|38,58
|0,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:04
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|13:19
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets