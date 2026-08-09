NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 46 auf 48 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson hob am Donnerstag unter anderem die konservative Prognose des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns für das laufende Jahr sowie die Zuversicht des Managements hinsichtlich des Ausblicks für den wichtigen Tuberkulosetest Quantiferon für 2027 hervor./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET





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