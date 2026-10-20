RATIONAL Aktie
|611,50EUR
|-1,50EUR
|-0,24%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 756 auf 736 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Großküchenausrüsters am 5. November dürften einen sechsprozentigen Umsatzanstieg, aber einen dreiprozentigen operativen Ergebbnisrückgang (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Management habe jüngst von einer Fortsetzung der positiven Trends aus dem ersten Halbjahr gesprochen. Doch das schwache China-Geschäft müsse sich noch deutlich erholen. Zudem sollten die US-Zölle und gestiegene Produktionskosten das Umsatzwachstum zunichtegemacht haben und die Margen belasten./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
736,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
612,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
611,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,36%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
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|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|611,50
|-0,24%
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|18:50
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:13
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:54
|Santander Buy
|UBS AG
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14:20
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14:19
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
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|12:34
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|12:34
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
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|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
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|11:43
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|11:25
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|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
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