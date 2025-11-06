RATIONAL Aktie

662,50EUR 43,00EUR 6,94%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
06.11.2025 08:27:10

RATIONAL Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Im dritten Quartal habe der Großküchenausrüster die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Eine leicht gesenkte Margenprognose für das Geschäftsjahr ist nach seiner Meinung von geringerer Bedeutung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
661,00 € 		Abst. Kursziel*:
-9,23%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
662,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,43%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

