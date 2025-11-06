RATIONAL Aktie
|662,50EUR
|43,00EUR
|6,94%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Im dritten Quartal habe der Großküchenausrüster die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Eine leicht gesenkte Margenprognose für das Geschäftsjahr ist nach seiner Meinung von geringerer Bedeutung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
661,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,23%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
662,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,43%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
