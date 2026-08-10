FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal von 646 auf 657 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Sondereffekt aus US-Zollrückerstattungen habe die Profitabilität des Großküchenausrüsters gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein hoher Auftragseingang im Juni und der gestiegene Auftragsbestand bildeten eine

solide Grundlage für die weitere Umsatzentwicklung./rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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