RATIONAL Aktie
|612,00EUR
|21,00EUR
|3,55%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Rational von 800 auf 750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen und die anschließende Analystenkonferenz hätten belegt, dass die Nachfrage beim Großküchenausrüster hoch bleibe, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem erschienen die Ziele für die weitere Verbreitung der cloudbasierten Küchen-Konnektivitätsplattform "ConnectedCooking", welche die Kundentreue sowie die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollten, konservativ. Zum neuen Kursziel verwies Cohrs auf seine etwas gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die zwei kommenden Jahre, sieht den positiven Anlagehintergrund aber intakt./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
750,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
610,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
612,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|614,50
|3,98%
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|10:55
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|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
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