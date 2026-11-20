RATIONAL Aktie
|606,00EUR
|-3,00EUR
|-0,49%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 805 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe das digitale Küchenmanagement "ConnectedCooking" ins Rampenlicht gestellt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Insgesamt sieht der Experte den Burggraben des Großküchenausstatters bestätigt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
805,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
591,00 €
|
Abst. Kursziel*:
36,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
606,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,84%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|11.11.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|11.11.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|11.11.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|606,00
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG