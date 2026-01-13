RATIONAL Aktie
|677,50EUR
|-12,50EUR
|-1,81%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 590 auf 580 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Rational bleibe die Entwicklung der Profitabilität ein Sorgenpunkt./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
580,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
674,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,95%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
677,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,39%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
