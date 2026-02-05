RATIONAL Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei enorm gut gewesen, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstag nach Zahlen und Rücksprache mit dem Großküchenausrüster. Im Jahr 2026 drohe allerdings mehr Währungsgegenwind./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
733,50 € 		Abst. Kursziel*:
-20,93%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
736,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,25%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

