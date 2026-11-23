RATIONAL Aktie
|598,50EUR
|7,50EUR
|1,27%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Bei seinem Online-Kapitalmarkttag habe der Großküchenausrüster seine cloudbasierte Küchen-Konnektivitätsplattform "ConnectedCooking" vorgestellt, schrieb Philippe Lorrain am Freitag. Im Rahmen der Veranstaltung habe es keine wichtigen finanziellen Neuigkeiten oder geänderte Ziele gegeben, aber mehr Einblicke, wie das Management auf das Thema Digitalisierung schaue. Die Verbreitung von ConnectedCooking innerhalb der installierten Basis von Rational nehme offenbar zu, was zusätzlichen Kundennutzen schaffe und gleichzeitig die zukünftige Nachfrage nach Hardware stütze./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 19:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 19:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 070,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
600,00 €
|
Abst. Kursziel*:
78,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
598,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,78%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|07.11.25
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|RBC Capital Markets
|06.11.25
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|RBC Capital Markets
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|598,50
|1,27%
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|07:09
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|20.11.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets