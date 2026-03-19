RATIONAL Aktie
|668,00EUR
|7,50EUR
|1,14%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das Ergebnis je Aktie des Großküchenausrüsters habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Dividendenvorschlag sei hoch, er übertreffe seine Prognose und die Konsenserwartung. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
Unternehmen:
RATIONAL AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
658,50 €
Abst. Kursziel*:
-11,92%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
668,00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13,17%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
